Сколько миллиметров в 12см в квадрате
Математика
Сколько миллиметров в 12см в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 12 см в квадрате будет 1440 мм. А 12 см в квадрате равно 144 см.
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