Текст про лебедя на казахском языке
Қазақ тiлi
Текст про лебедя на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аққу-мейірімді жануар. Мақал-мәтелдегідей 《Аққуды атпа, достықты сатпа》. Осынын мағынасы бұл. Аққуды атуға болмайды, ал длстықты сатуға болмайды. Аққуды ататын адамдар жаман әдеті болады. Олар-ерекше және сақ құс. Аққу суда дыбысын шығармай,жеңіл сырғып жүреді.
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