Помогите пожалуйста упражнение 468 срочно и быстро пожалуйста

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Помогите пожалуйста упражнение 468 срочно и быстро пожалуйста
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Гость:
Тебе надо озаглавить текст, а потом его продолжить!
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