Где не принимаешь проверку. почему. ЛЯГ НА БОЧОК-БАК СВЯЗАТЬ НОСКИ-ВЁЗ ШЁЛ НАПРЯМИ??-ПРЯМО КРАЮШКА ХЛЕБА-КРОШКА запиши нужные проверочные слова,а потом проверяемые,выпиши в столбик слова,которые остались Припиши рядом такие одн...
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Где не принимаешь проверку. почему. ЛЯГ НА БОЧОК-БАК СВЯЗАТЬ НОСКИ-ВЁЗ ШЁЛ НАПРЯМИ??-ПРЯМО КРАЮШКА ХЛЕБА-КРОШКА запиши нужные проверочные слова,а потом проверяемые,выпиши в столбик слова,которые остались Припиши рядом такие однокоренные, для которых эти слова станут проверочными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ляг-ложиться(ж чередуется с г) связать-вяжет носки -нос шел-словарное слово
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