20 б Срочно пожалуйста!!! 1. Местоимение - часть речи, которая: а) обозначает принадлежность к кому-либо или чему-либо; б) обозначает предмет, признак, количество; в) указывает на предмет, но не называет его+; г) указ...
Русский язык
20 б Срочно пожалуйста!!! 1. Местоимение - часть речи, которая: а) обозначает принадлежность к кому-либо или чему-либо; б) обозначает предмет, признак, количество; в) указывает на предмет, но не называет его+; г) указывает на предмет, признак, количество, но не называет их. 2. Найдите ряд, в котором даны личные местоимения а) кто, кому-то, им, мне; б) ему, мне, твоего, вам; в) моего, им, ему, тобой; г) тобой, мне, вам, ему. 3. Назовите местоимения, которые указывают на принадлежность: а) отрицательные; б) определительные; в) притяжательные+; г) возвратные. 4. Назовите местоимения, которые выражают отсутствие чего-либо: предмета, признака, количества: а) определительные; б) отрицательные+; в) притяжательные. 5. Определите разряды и падежи местоимений. Выберите стол¬бик: а), б), в) или г), в котором последовательно расположен¬ны разряд и падеж указанных местоимений: а) б) в) г) (перед) ним личн., опред., личн., личн., твор.п. твор.п. твор.п. предл.п. чем-нибудь указ., неопр., неопр., неопр., предл.п. твор.п. твор.п. дат.п. ничьего неопр., неопр., отриц., отриц., род.п. твор.п. род.п. твор.п. 6. Какие буквы нужно вставить в следующем предложении? Н….че¬го тому страшиться, кто н…чего не боится. Выберите пра¬вильный ответ. а) В l-м случае и, во 2-м- е; б) В обоих случаях и; в) В l-м случае е, во 2-м – и; г) В обоих случаях е. 7. Укажите предложение без грамматической ошибки: а) На ихних уроках очень часто показывают ин¬тересные фильмы. б) Об этом фильме долго спорили. в) В ихнем хозяйстве много кур, уток и домашних животных. г) О этой книге мне говорили родители, учите¬ля, друзья. 8. Выберите правильный ответ. а) б) в) г) по нич .. й земле ье ье е е нич .. му не научился е е ье е нич .. ми мольбами и ьи и ьи н .. какая причина е и и е 9. Слитно, раздельно или через дефис нужно писать слова: 1) кое(у)кого, 2) какой(то), З) (ни)кому? Выберите пра¬вильный ответ. а) В l-м случае слитно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. б) В l-м случае раздельно, во 2-м - через де¬фис, в 3-м - слитно. в) В l-м случае раздельно, во 2-м и в 3-м ¬слитно. г) в l-м случае слитно, во 2-м И в 3-м - раз¬дельно. д) Во всех случаях слитно. е) Во всех случаях через дефис. ж) Во всех случаях раздельно. 11.Определите, каким членом предложения является местоиме¬ние в предложении Мне нездоровuлось. а) подлежащим; б) дополнением. 12. Укажите отрицательные местоимения: а) никто; б) несколько; в) ничей; г) некто; д) некоторый; е) никакой. 13. Какую букву нужно вставить? а) б) в) г) Н…кому не верить е и и и Н…какой урок и е и и Н…чего делать е е е и Н…чем удивить и и е е 14. Какое из слов является местоимением? 1) другой; 2) первый; 3) резкий; 4) вчерашний. 15. Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении. 1) Нас сочетала строгая пора. 2) Он рукой разровнял гальку. 3) У нас чужие очень редки. 4) Тоска сжимала её сердце. А. Подлежащее. Б. Дополнение. В. Определение. Г. Обстоятельство. 16. Выберите верный ряд разрядов местоимений СВОЙ, СЕБЕ, МНЕ? 1) личное, притяжательное, возвратное; 2) притяжательное, личное, возвратное; 3) притяжательное, возвратное, личное. 17. Выберите верный ряд разрядов местоимений ЭТОТ, ДРУГОЙ, КАКОЙ? 1) указательное, определительное, относительное; 2) относительное, указательное, определительное; 3) определительное, относительное, указательное. 18. В каком словосочетании есть отрицательное местоимение с НЕ? 1) н..чего не говорит; 2) н..чего говорить; 3) н..сколько не раскаивается. 19. В какой пословице отрицательное местоимение с НИ? 1) Что за честь, если н..чего есть. 2) Моя хата с краю, я н..чего не знаю. 20. В какой цепочке слов местоимения пишутся слитно? 1) (Ни)кто, (ни)какой, (ни)чей. 2) Ни(с)кем, ни(от)какого, ни(у)чьего. 3) (Кое)что, кого(то), чего(либо). 21. В какой цепочке слов местоимения пишутся через дефис? 1) (Кое)(у)каких, (кое)(над)чем, (кое)(при)ком. 2) Кое(какой), что(либо), кто(нибудь), чей(то). 22. В какой цепочке слов местоимения пишутся в три слова? 1) (не)кий, (ни)кого, (ни)чего, (не)кто; 2) (кое)кто, (кое)что, (кое)чей, (кое)какие; 3) не(у)кого, ни(для)кого, не(с)кого, ни(у)каких; 4) кое(про)кого, кое(в)чём, кое(для)кого. 23. В чём особенность местоимений СЕБЯ, НЕКОГО, НЕЧЕГО? 1) это неизменяемые местоимения; 2) у этих местоимений отсутствует форма и.п. 24. Могут ли формы ЕГО, ЕЁ, ИХ в одних случаях являться личными местоимениями, а в других – притяжательными? 1. Да 2. Нет 25. Укажите вариант с неопределенными местоимениями: 1) какой, который, сколько; 2) наш, ваш, свой; 3) некого, нечего, никакой; 4) некто, нечто, где-то; 26. Укажите вариант с отрицательными местоимениями: 1) каким-то, кто, стольких; 2) нашему, твоим, своему; 3) не у кого, нечего, некоторый; 4) никто, ничем, никакой. 27. Укажите вариант с относительными местоимениями: 1) какой-либо, всякий ,иной; 2) что, который, какой; 3) некого, нечего, никакой; 4) любой, каждый, свой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.г 2.г 3.в 4.б 5.(перед) ним личн., твор.п. чем-нибудь неопр., твор.п. ничьего отриц., род.п. 6.нечего тому страшиться,кто ничего не боится 7.б 8.по ничЬЕй земле ничЕму не научился ничЬИми мольбами нИкакая причина 9.кое у кого,какой-то,никому 10.? 11.дополнение 12.а.в.е 13. НИкому не верить НИкакой урок НЕчего делать НЕчем удивить 14.1 15.1.дополнение 2.подлежащее 3.обстоятельство 4.определение 16.3 17.1 18.2.нечего говорить 19.2....ничего не знаю 20.1 21.2 22.3,4 23.2 24.1 25.4 26.4 27.2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика