20 б Срочно пожалуйста!!! 1. Местоимение - часть речи, которая: а) обозначает принадлежность к кому-либо или чему-либо; б) обозначает предмет, признак, количество; в) указывает на предмет, но не называет его+; г) указ...

Русский язык

20 б Срочно пожалуйста!!! 1. Местоимение - часть речи, которая: а) обозначает принадлежность к кому-либо или чему-либо; б) обозначает предмет, признак, количество; в) указывает на предмет, но не называет его+; г) указывает на предмет, признак, количество, но не называет их. 2. Найдите ряд, в котором даны личные местоимения а) кто, кому-то, им, мне; б) ему, мне, твоего, вам; в) моего, им, ему, тобой; г) тобой, мне, вам, ему. 3. Назовите местоимения, которые указывают на принадлежность: а) отрицательные; б) определительные; в) притяжательные+; г) возвратные. 4. Назовите местоимения, которые выражают отсутствие чего-либо: предмета, признака, количества: а) определительные; б) отрицательные+; в) притяжательные. 5. Определите разряды и падежи местоимений. Выберите стол¬бик: а), б), в) или г), в котором последовательно расположен¬ны разряд и падеж указанных местоимений: а) б) в) г) (перед) ним личн., опред., личн., личн., твор.п. твор.п. твор.п. предл.п. чем-нибудь указ., неопр., неопр., неопр., предл.п. твор.п. твор.п. дат.п. ничьего неопр., неопр., отриц., отриц., род.п. твор.п. род.п. твор.п. 6. Какие буквы нужно вставить в следующем предложении? Н….че¬го тому страшиться, кто н…чего не боится. Выберите пра¬вильный ответ. а) В l-м случае и, во 2-м- е; б) В обоих случаях и; в) В l-м случае е, во 2-м – и; г) В обоих случаях е. 7. Укажите предложение без грамматической ошибки: а) На ихних уроках очень часто показывают ин¬тересные фильмы. б) Об этом фильме долго спорили. в) В ихнем хозяйстве много кур, уток и домашних животных. г) О этой книге мне говорили родители, учите¬ля, друзья. 8. Выберите правильный ответ. а) б) в) г) по нич .. й земле ье ье е е нич .. му не научился е е ье е нич .. ми мольбами и ьи и ьи н .. какая причина е и и е 9. Слитно, раздельно или через дефис нужно писать слова: 1) кое(у)кого, 2) какой(то), З) (ни)кому? Выберите пра¬вильный ответ. а) В l-м случае слитно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. б) В l-м случае раздельно, во 2-м - через де¬фис, в 3-м - слитно. в) В l-м случае раздельно, во 2-м и в 3-м ¬слитно. г) в l-м случае слитно, во 2-м И в 3-м - раз¬дельно. д) Во всех случаях слитно. е) Во всех случаях через дефис. ж) Во всех случаях раздельно. 11.Определите, каким членом предложения является местоиме¬ние в предложении Мне нездоровuлось. а) подлежащим; б) дополнением. 12. Укажите отрицательные местоимения: а) никто; б) несколько; в) ничей; г) некто; д) некоторый; е) никакой. 13. Какую букву нужно вставить? а) б) в) г) Н…кому не верить е и и и Н…какой урок и е и и Н…чего делать е е е и Н…чем удивить и и е е 14. Какое из слов является местоимением? 1) другой; 2) первый; 3) резкий; 4) вчерашний. 15. Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении. 1) Нас сочетала строгая пора. 2) Он рукой разровнял гальку. 3) У нас чужие очень редки. 4) Тоска сжимала её сердце. А. Подлежащее. Б. Дополнение. В. Определение. Г. Обстоятельство. 16. Выберите верный ряд разрядов местоимений СВОЙ, СЕБЕ, МНЕ? 1) личное, притяжательное, возвратное; 2) притяжательное, личное, возвратное; 3) притяжательное, возвратное, личное. 17. Выберите верный ряд разрядов местоимений ЭТОТ, ДРУГОЙ, КАКОЙ? 1) указательное, определительное, относительное; 2) относительное, указательное, определительное; 3) определительное, относительное, указательное. 18. В каком словосочетании есть отрицательное местоимение с НЕ? 1) н..чего не говорит; 2) н..чего говорить; 3) н..сколько не раскаивается. 19. В какой пословице отрицательное местоимение с НИ? 1) Что за честь, если н..чего есть. 2) Моя хата с краю, я н..чего не знаю. 20. В какой цепочке слов местоимения пишутся слитно? 1) (Ни)кто, (ни)какой, (ни)чей. 2) Ни(с)кем, ни(от)какого, ни(у)чьего. 3) (Кое)что, кого(то), чего(либо). 21. В какой цепочке слов местоимения пишутся через дефис? 1) (Кое)(у)каких, (кое)(над)чем, (кое)(при)ком. 2) Кое(какой), что(либо), кто(нибудь), чей(то). 22. В какой цепочке слов местоимения пишутся в три слова? 1) (не)кий, (ни)кого, (ни)чего, (не)кто; 2) (кое)кто, (кое)что, (кое)чей, (кое)какие; 3) не(у)кого, ни(для)кого, не(с)кого, ни(у)каких; 4) кое(про)кого, кое(в)чём, кое(для)кого. 23. В чём особенность местоимений СЕБЯ, НЕКОГО, НЕЧЕГО? 1) это неизменяемые местоимения; 2) у этих местоимений отсутствует форма и.п. 24. Могут ли формы ЕГО, ЕЁ, ИХ в одних случаях являться личными местоимениями, а в других – притяжательными? 1. Да 2. Нет 25. Укажите вариант с неопределенными местоимениями: 1) какой, который, сколько; 2) наш, ваш, свой; 3) некого, нечего, никакой; 4) некто, нечто, где-то; 26. Укажите вариант с отрицательными местоимениями: 1) каким-то, кто, стольких; 2) нашему, твоим, своему; 3) не у кого, нечего, некоторый; 4) никто, ничем, никакой. 27. Укажите вариант с относительными местоимениями: 1) какой-либо, всякий ,иной; 2) что, который, какой; 3) некого, нечего, никакой; 4) любой, каждый, свой.

Автор: Гость