Реши уравнение. 50×x=500-150. 2)y÷90=36÷12. 3)1000-x=600-53
Математика
Реши уравнение. 50×x=500-150. 2)y÷90=36÷12. 3)1000-x=600-53
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50x=500-150 X=350/50 x=7 2)y/90=36/12 y/90=3 y=270 3) 1000-x=600-53 x=453
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