Во сколько раз частное чисел 96 и4 больше чем частное чисел 96 и 12?
Математика
Во сколько раз частное чисел 96 и4 больше чем частное чисел 96 и 12?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 8 раз больше чем числа 96 и 4
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