Построй график функции. найти координаты точек пересечения графика с осями коорд??нат. Пожалуйста! !!!!!

Математика
Построй график функции. найти координаты точек пересечения графика с осями коорд??нат. Пожалуйста! !!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.   у=1/3х+2   х=0     ⇒  у=1/3 · 0+2=2. С осью ОУ :  ( 0 ; 2 )        С осью  ОХ :   у = 0  ⇒  1/3 х+2=0  ⇒  1/3х=-2  ⇒ х=-6    (-6 ; 0 ) 5. у=-1/5х-1     х=0  ⇒ у= - 1/5      С осью ОУ :  (0 ; - 1/5)      у=0  ⇒  - 1/5х - 1 = 0  ⇒ х= - 5   С осью ОХ  :  ( - 5 ; 0 ) 6.  у = 1/4 х +1      х = 0   ⇒  у = 1      С осью  ОУ :  ( 0 ; 1 )      у =0    ⇒  1/4 х +1 = 0   ⇒   х = - 4    С осью  ОХ  (-4 ;0 )
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