Построй график функции. найти координаты точек пересечения графика с осями коорд??нат. Пожалуйста! !!!!!

Гость: Гость:

4. у=1/3х+2 х=0 ⇒ у=1/3 · 0+2=2. С осью ОУ : ( 0 ; 2 ) С осью ОХ : у = 0 ⇒ 1/3 х+2=0 ⇒ 1/3х=-2 ⇒ х=-6 (-6 ; 0 ) 5. у=-1/5х-1 х=0 ⇒ у= - 1/5 С осью ОУ : (0 ; - 1/5) у=0 ⇒ - 1/5х - 1 = 0 ⇒ х= - 5 С осью ОХ : ( - 5 ; 0 ) 6. у = 1/4 х +1 х = 0 ⇒ у = 1 С осью ОУ : ( 0 ; 1 ) у =0 ⇒ 1/4 х +1 = 0 ⇒ х = - 4 С осью ОХ (-4 ;0 )