Прочитай текст. выпиши из текста распространенные предложения. найди второстепенные члены и устно задай к ним вопросы

Русский язык

Прочитай текст. выпиши из текста распространенные предложения. найди второстепенные члены и устно задай к ним вопросы

Автор: Гость