Прочитай текст. выпиши из текста распространенные предложения. найди второстепенные члены и устно задай к ним вопросы
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Прочитай текст. выпиши из текста распространенные предложения. найди второстепенные члены и устно задай к ним вопросы
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