На угольный склад на трех машинах привезли 15 т угля масса привезено на первой машине равна массе угля привезенного на второй машине масса угля привезенного на третьей машине на 1.5 т больше чем масса угля привезенного на перво...
Математика
На угольный склад на трех машинах привезли 15 т угля масса привезено на первой машине равна массе угля привезенного на второй машине масса угля привезенного на третьей машине на 1.5 т больше чем масса угля привезенного на первой машине сколько тонн угля привезли нак третьей машине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим уравнение где Хт это масса угля привезённого на первой машине , тогда Х (второй) это уголь на второй машине, а Х+1,5 это масса уголя на третьей машине; Х+Х+(Х+1,5)=15 2х+х+1,5=15 3х=15 -1,5 3х=13,5 х=4,5т ( масса угля на привезённого первой машине) 2)4,5т+1,5т=6т( масса угля привезённого на третьей машине).
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