На угольный склад на трех машинах привезли 15 т угля масса привезено на первой машине равна массе угля привезенного на второй машине масса угля привезенного на третьей машине на 1.5 т больше чем масса угля привезенного на перво...

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На угольный склад на трех машинах привезли 15 т угля масса привезено на первой машине равна массе угля привезенного на второй машине масса угля привезенного на третьей машине на 1.5 т больше чем масса угля привезенного на первой машине сколько тонн угля привезли нак третьей машине

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