Раздели слова для переноса страна гвоздь молоток зимой майка мальчик волк олень солнышко язык
Русский язык
Раздели слова для переноса страна гвоздь молоток зимой майка мальчик волк олень солнышко язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стра-на Гвоздь - не переносится,так как у него 1 согласная. Мо-лоток или Молот-ок Зи-мой Май-ка Маль-чик Волк-не делится,так как у него 1 согласная. Олень-перенести нельзя можно только разбить на слоги. Сол-нышко или Солныш-ко Язык-нельзя перенести.
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