Раздели слова для переноса страна гвоздь молоток зимой майка мальчик волк олень солнышко язык

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Раздели слова для переноса страна гвоздь молоток зимой майка мальчик волк олень солнышко язык
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стра-на Гвоздь - не переносится,так как у него 1 согласная. Мо-лоток или Молот-ок Зи-мой Май-ка Маль-чик Волк-не делится,так как у него 1 согласная. Олень-перенести нельзя можно только разбить на слоги. Сол-нышко или Солныш-ко Язык-нельзя перенести.
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