Раздели слова для переноса страна гвоздь молоток зимой майка мальчик волк олень солнышко язык

Гость: Гость:

Стра-на Гвоздь - не переносится,так как у него 1 согласная. Мо-лоток или Молот-ок Зи-мой Май-ка Маль-чик Волк-не делится,так как у него 1 согласная. Олень-перенести нельзя можно только разбить на слоги. Сол-нышко или Солныш-ко Язык-нельзя перенести.