ОЧЕНЬ НАДО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА(( 1. Как можно обнаружить на опыте выталкивающее д??йствие жидкости на погруженное в нее тело? 2. Чему равна сила, выталкивающая целиком погружённое в жидкость тело? 3. как можно определить н...

Гость: Гость:

1) Вес тела в воздухе больше веса этого тела в жидкости. Эта разность и есть выталкивающая сила.2) Если тело плавает, то она равна весу тела. Если целиком погружено и не касается дна, то весу вытесненной жидкости. (Объем вытесненной жидкости равен объему тела)3) Взвесить тело в воздухе. Взвесить тело погрузив в жидкость. Если тело плавает, то измерить объем вытесненной жидкости. Разность показаний динамометра покажет величину выталкивающей силы. Объем вытесненной жидкости (если плавает) умножим на плотность жидкости и на g - тоже выталкивающая сила.==================