Решите уравнения 0,6х=2,55, 1,08х=2,7
Математика
Решите уравнения 0,6х=2,55, 1,08х=2,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,6х=2,55 х=2,55/0,6 х=4,25 2) 1,08х=2,7 х=2,7/1,08 х=2,5
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