1)Помогите определить количество основ в предложении: И хотя голос крови берет свой и юная лошадь все чаще гуляет с живущими на ферме конями ,не забывает она и собак,всякий раз приветствуя их при встрече радостным ржанием 2)...

Русский язык

1)Помогите определить количество основ в предложении: И хотя голос крови берет свой и юная лошадь все чаще гуляет с живущими на ферме конями ,не забывает она и собак,всякий раз приветствуя их при встрече радостным ржанием 2)Помогите найти основу в предложении Жеребенок,живущий на одной из ферм недалеко от Лондона ,ведет себя ...как собака. За хороший ответ отдам все 80 б!!

Автор: Гость