1)Помогите определить количество основ в предложении: И хотя голос крови берет свой и юная лошадь все чаще гуляет с живущими на ферме конями ,не забывает она и собак,всякий раз приветствуя их при встрече радостным ржанием 2)...
Русский язык
1)Помогите определить количество основ в предложении: И хотя голос крови берет свой и юная лошадь все чаще гуляет с живущими на ферме конями ,не забывает она и собак,всякий раз приветствуя их при встрече радостным ржанием 2)Помогите найти основу в предложении Жеребенок,живущий на одной из ферм недалеко от Лондона ,ведет себя ...как собака. За хороший ответ отдам все 80 б!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И хотя голос(подл.) крови берет(сказ) свой и юная лошадь(подл) все чаще гуляет(сказ) с живущими на ферме конями ,не забывает(сказ) она(подл) и собак,всякий раз приветствуя(сказ) их при встрече радостным ржанием 2)Помогите найти основу в предложении Жеребенок(подл),живущий на одной из ферм недалеко от Лондона ,ведет(сказ) себя ...как собака.(подл)
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