Помогите пожалуйста номер 1320. меня не было на этой теме
Математика
Помогите пожалуйста номер 1320. меня не было на этой теме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) попробуйте решить сами цифры подчёркнутые двумя чертами - это общий знаменатель, находим дополнительные множители, умножаем, а дальше как обычное уравнение.
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