6,36+а+(-2,9)+(-4,36)+29 и найдите его значение если А=-7 2/19
Математика
6,36+а+(-2,9)+(-4,36)+29 и найдите его значение если А=-7 2/19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.36+а-2.9-4.36+29=а+28.1 при а=-7 2\19 -7 2/19+28 1\10=20+(11/10-2/19)=20+(19*11/190-20/190)= 20 189/190
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