Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите значение выражения: 0,9 ÷ 1+1/5
Алгебра
Найдите значение выражения: 0,9 ÷ 1+1/5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=1,6......... .......
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Текст описание на тему лучшая подруга
Ответить
Математика
Решите уравнения x : 8 = 130 + 270 /x + 320 =90 × 8 /15 × x = 630 : 7
Ответить
Математика
6,36+а+(-2,9)+(-4,36)+29 и найдите его значение если А=-7 2/19
Ответить
Математика
В треугольнике abc угол abc=90°, tgA=0.25, AB=11. Найдите BC.
Ответить
Русский язык
1)Помогите определить количество основ в предложении: И хотя голос крови берет свой и юная лошадь все чаще гуляет с живущими на ферме конями ,не ...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск