Турист шел 3,8 часа со скоростью 1,3 метров в секунду а затем два часа до десятых часа со скоростью 0,9 метров секунду Какова средняя скорость движения туриста на всем пути

Математика
Турист шел 3,8 часа со скоростью 1,3 метров в секунду а затем два часа до десятых часа со скоростью 0,9 метров секунду Какова средняя скорость движения туриста на всем пути
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.8*3=11.4 2.2*0.9=1.98 всего времени он шел 3.8+2.2=6 всю скорость делим на все время. (11.4+1.98)/6=2.23 удачи! ^_^
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