Турист шел 3,8 часа со скоростью 1,3 метров в секунду а затем два часа до десятых часа со скоростью 0,9 метров секунду Какова средняя скорость движения туриста на всем пути

Математика

Турист шел 3,8 часа со скоростью 1,3 метров в секунду а затем два часа до десятых часа со скоростью 0,9 метров секунду Какова средняя скорость движения туриста на всем пути

Автор: Гость