-3(2-0,4у)+5,6=0,4(3у+1) решите пж
Алгебра
-3(2-0,4у)+5,6=0,4(3у+1) решите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5х - 2*(у+4) = 0 6*(2х+3)-у = 41 5х-2у-8 =012х+18-у = 41 5х-2у = 812х-у = 23 *(-1) 5х-2у = 8у = -23+12х 5х-2*(-23+12х) = 85х+46-24х = 8-19х = 8-46х = -38:(-19)х = 2у = 1Проверяем:5*2-2(1+4) = 10-10 = 06*(2*2+3)-1 = 42-1 =41 2) 6х+5у = 6 2х+у = -2 6х+5у = 6у = -2-2х 6х+5*(-2-2х) = 66х-10-10х = 6-4х = 16х = -4у = 6Проверяем:6*(-4)+5*6 = -24+30 = 62*(-4)+6 = -8+6 = -2 3) 15+2(х+3у)=3(4х+у) 2(5х-у)-3у = 2+3(2х-у) 15+2х+6у = 12х+3у10х-2у-3у = 2+6х-3у -10х+3у = -15 4х-2у = 2 :(-2) -10х+3у = -15-2х+у = -1 -10х+3у = -15 у = 2х-1 -10х+3*(2х-1)= -15-10х+6х-3 = -15-4х-3 = -15-4х = -12х = -12:(-4)х = 3у = 5 Проверяем:15+2(3+3*5)= 3*(4*3+5)15+36 = 3*1751 = 51 2(5*3-5)-3*5 = 2+3*(2*3-5)20-15 = 3+25 = 5
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