(3,3-1,8) • 3 целых и 5 , 9-ых

Математика
(3,3-1,8) • 3 целых и 5 , 9-ых
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Гость:
1)3,3-1,8=1,5 2)1 5/10*3 5/9=3 25/90
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