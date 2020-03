Перевести подробно Cuten Tag! Mein name ist Alice. Ich bin 19 Jahre alt, ich Lebe in Moskau. Ich studiere in Moskau. Ich studiere Jurist. Ich möchte in Zukunft sein Anwalt. Freie Zeit habe ich nicht so viel wegen dem Studium,...

Немецкий язык

Перевести подробно Cuten Tag! Mein name ist Alice. Ich bin 19 Jahre alt, ich Lebe in Moskau. Ich studiere in Moskau. Ich studiere Jurist. Ich möchte in Zukunft sein Anwalt. Freie Zeit habe ich nicht so viel wegen dem Studium, aber es gibt In meiner Freizeit ich mag Bücher Lesen zu einem professionellen Thema. Liebe das Lesen des Buches nicht nur auf die rechtliche Thema, sondern auch auf die historischen. Vor allem die Liebe, Ihre Wochenenden zu verbringen bei einer Tasse Tee, auf dem Sofa mit Katze, ein Buch Lesen. In meinem Leben bin ich sehr aktiv. Beteilige mich in allen Wettbewerben und Veranstaltungen des Instituts. Pläne für die Zukunft habe ich große. College beenden und unbedingt gehen In Ihrem Beruf arbeiten. Darüber hinaus hoffe ich, eine Familie zu Gründen. Ich hoffe, dass alles klappen

Автор: Гость