Особенности построения жития

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Особенности жанра жития (На примере «Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого) 1. История жанра жития. 2. Особенности жанра. 3. «Житие Сергия Радонежского».Житие - жанр древнерусской литературы, описывающий жизнь святого. Древнерусская литература развивалась в условиях общего подъема Руси, развития русской письменности. В княжеской и церковной среде появилось много образованных людей. Д. С. Лихачев высказывал мнение, что древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и сюжета: «Этот сюжет — мировая история, и эта тема — смысл человеческой жизни». Ее герои - исторические лица, а не выдуманные персонажи. Жизнеописания святых, агиография, - вид церковной литературы. В этом жанре писались житии-мортирии (о мученической смерти святого) и рассказы о монашеском житии, жизни праведника. Постепенно житие обогащается описанием посмертных чудес святого, рассказами о нем, несколько житий объединяются в одно. Многие из них воспринимаются со временем как документально-исторические. В XI-XII веках были написаны жития Антония и Феодосия Печерских, два жития Бориса и Глеба. Русские книжники, знатоки византийской агиографии, обладали высоким мастерством, проявляли литературный талант и художественную самостоятельность. Создание своих, а не переводных житий является важным событием в идеологии Руси. Князья добились у константинопольского патриарха разрешения канонизировать русских святых, что, в свою очередь, повысило авторитет русской церкви. И непременным условием для канонизации святого стало создание жития. Описания жизни святых получают большое распространение в древнерусской литературе. Церковь собирает факты из биографий подвижников. Сначала пишут о мучениках, первых христианах. В прологах, книгах смешанного содержания, были жития святых и указания, когда празднуются их именины. В минеях рассказы о святых были расположены по месяцам. Потом появляются сборники житий - патерики, затем календари и месяцесловы.