Решите уравнение √x=12-x

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Возведём в квадрат обе части: x=(12-x)^2 x=144-24x+x^2 x^2-25x+144=0 (x-16)(x-9)=0 x=16;x=9 Первый корень ложный, т.к. подкоренное выражение не может быть <0 Ответ:Х=9.