Решите уравнение √x=12-x
Математика
Решите уравнение √x=12-x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведём в квадрат обе части: x=(12-x)^2 x=144-24x+x^2 x^2-25x+144=0 (x-16)(x-9)=0 x=16;x=9 Первый корень ложный, т.к. подкоренное выражение не может быть <0 Ответ:Х=9.
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