Когда ученик прочитал две пятых всей книги ему осталось прочитать еще 240 страниц Сколько страниц в книге
Математика
Когда ученик прочитал две пятых всей книги ему осталось прочитать еще 240 страниц Сколько страниц в книге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-2/5=3/5 это 240 страниц осталось прочитать 2) 240/3*5= 400 страниц в книге
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