Когда ученик прочитал две пятых всей книги ему осталось прочитать еще 240 страниц Сколько страниц в книге

Математика

Когда ученик прочитал две пятых всей книги ему осталось прочитать еще 240 страниц Сколько страниц в книге

Автор: Гость