(9x+7)X на ? = 45x+? помогите решить класс 5
Математика
(9x+7)X на ? = 45x+? помогите решить класс 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9x+7)X на ? = 45x+? (9х+7)*5=45х+35
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