Найти углы равнобедренной трапеции если один из них больше другого в 4 раза
Геометрия
Найти углы равнобедренной трапеции если один из них больше другого в 4 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренной трапеции углы при основаниях равны, пусть меньший =х, больший=4х, х+4х=5х=180°(сумма 4-х углов=360°), х=180/5=36°-меньший, 4х=4*36=144°-больший угол трапеции
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