Группа из 28 туристов отправилась в лодочный поход . Две лодки у них были 6 - местные, а остальные 4- местные. Сколько было 4 - местных лодок?

Математика

Группа из 28 туристов отправилась в лодочный поход . Две лодки у них были 6 - местные, а остальные 4- местные. Сколько было 4 - местных лодок?

Автор: Гость