Группа из 28 туристов отправилась в лодочный поход . Две лодки у них были 6 - местные, а остальные 4- местные. Сколько было 4 - местных лодок?

Математика
Группа из 28 туристов отправилась в лодочный поход . Две лодки у них были 6 - местные, а остальные 4- местные. Сколько было 4 - местных лодок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-12=16 16:4=4 Ответ:4х-местных лодок было 4.
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