Учиться нужно всегда.Ибо знания все растут и усложняются. О чем ты думаешь вчитываясь в этот текст подскажите пожалуйста
Русский язык
Учиться нужно всегда.Ибо знания все растут и усложняются. О чем ты думаешь вчитываясь в этот текст подскажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю о том, что нужно учиться всю жизнь , и набираться знаний из разных сфер. Так будет проще в будущем решать разные задачи и проблемы, ибо чем больше ты знаешь , тем ты разностороннее , ты можешь смотреть на мир, на проблемы , задачи с разных ракурсов.
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