Назовите 5 новых явлений в социально - экономическом и политическом развитии стра?? Европы и США в н. XX в.
История
Назовите 5 новых явлений в социально - экономическом и политическом развитии стра?? Европы и США в н. XX в.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социальное развитие произошло в европе
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