Площатьучасткапрямоуг.формыравна144 кв метраузнай длину этого участка известно ч??о ширина равна 9 м.и вычесли периметр данного участка
Математика
Площатьучасткапрямоуг.формыравна144 кв метраузнай длину этого участка известно ч??о ширина равна 9 м.и вычесли периметр данного участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144:9=16 м длина участка п=2*(9+16)=48к.м периметр
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