Надо написать 2 предложение с главными членами и сущществительное подчеркнуть с суфиксами

Русский язык
Надо написать 2 предложение с главными членами и сущществительное подчеркнуть с суфиксами
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Гость:
Сапожник,домик,чайница,ключик,дедушка,Оленька,огонёчек,подписка. Удачи!
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