Что нужно для возникновения тока?
Физика
Что нужно для возникновения тока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трение и статический разряд
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