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Докажите,что функция является четной f(x) = 4x^2 -x6
Алгебра
Докажите,что функция является четной f(x) = 4x^2 -x6
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