Решите 1 вариант Отдам 100 баллов за решение 1 варианта

Алгебра
Решите 1 вариант Отдам 100 баллов за решение 1 варианта
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Гость:
3 и 4 не могу решить пожалуйста)
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