Решите 1 вариант Отдам 100 баллов за решение 1 варианта
Алгебра
Решите 1 вариант Отдам 100 баллов за решение 1 варианта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 и 4 не могу решить пожалуйста)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Немецкий язык
Перевести подробно Cuten Tag! Mein name ist Alice. Ich bin 19 Jahre alt, ich Lebe in Moskau. Ich studiere in Moskau. Ich studiere Jurist. Ich m...
Математика
Периметр прямокутника дорівнює 20см. знайдіть довжину прямокутника, якщо вона на 2 см більша за його ширину