3,4 номер,помогите пожалуйста!

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Слышать - 2 спряжение так как глагол исключение Стукнуть - 1 спряжение Терпеть - 2спряжение так как глагол исключение Полоть - 1 спряжение Гнать - 2 спряжение так как глагол исключение Вылить - 2 спряжение Работать - 1 спряжение Ненавидеть - 2 спряжение так как глагол исключение Молоть - 1 спряжение Видеть - 2 спряжение так как глагол исключение Брить - 2 спряжение так как глагол исключение Пилить- 2 спряжение