Грузовая машина проехала 579 км пути за 13 часов. Сначала ехала 9 часов по степной дороге со скоростью 35 км/ч , затем по асфальтированой дороге. С какой скоростью ехала машина по асфальтированой дороге?

Математика

Грузовая машина проехала 579 км пути за 13 часов. Сначала ехала 9 часов по степной дороге со скоростью 35 км/ч , затем по асфальтированой дороге. С какой скоростью ехала машина по асфальтированой дороге?

Автор: Гость