Грузовая машина проехала 579 км пути за 13 часов. Сначала ехала 9 часов по степной дороге со скоростью 35 км/ч , затем по асфальтированой дороге. С какой скоростью ехала машина по асфальтированой дороге?

Математика
Грузовая машина проехала 579 км пути за 13 часов. Сначала ехала 9 часов по степной дороге со скоростью 35 км/ч , затем по асфальтированой дороге. С какой скоростью ехала машина по асфальтированой дороге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35×9=315 км по степной дороге 579-315=264 км по асфальтированой дороге 13-9=4 часа по асфальт. дороге 264÷4=66 км/ч ответ: машина ехала по асфальтированой дороге со скоростью 66 км/ч
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