Укажите все натуральные значения х при которых верно неравенство 20 больше х больше 27,86

Математика
Укажите все натуральные значения х при которых верно неравенство 20 больше х больше 27,86
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21,22,23,24,25,26,27.
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