разность чисел 870 и 200 увеличеть на 20
Математика
разность чисел 870 и 200 увеличеть на 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 870-200=670 2) 670+20=690
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