Где расположен спинной мозг? Какое значение имеет спинно-мозговая жидкость? Где о??а находится?

Биология
Где расположен спинной мозг? Какое значение имеет спинно-мозговая жидкость? Где о??а находится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Спинной мозг расположен в спинномозговом канале; 2)Предохраняет головной и спинной мозг от механических воздействий, обеспечивает поддержание постоянного внутричерепного давления и водно-электролитного гомеостаза. Поддерживает трофические и обменные процессы между кровью и мозгом, выделение продуктов его метаболизма; 3)Между оболочками и поверхностью головного и спинного мозга расположена цереброспинальная (часто её называют спинномозговая) жидкость — ликвор (лат. liquor). Цереброспинальная жидкость также содержится в желудочках головного мозга.
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