6х+3,8=20,6 Решите уравнение

Математика
6х+3,8=20,6 Решите уравнение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х=20,6-3,8 6х=16,8 х=2,8
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