Переведите на английский пожалуйста: Сложно представить каким был бы мир без него Оно помогает развлечься или отдохнуть после сложного дня Просмотр различных шоу и фильмов помогает людям на время забыть о проблемах Телеви...

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Переведите на английский пожалуйста: Сложно представить каким был бы мир без него Оно помогает развлечься или отдохнуть после сложного дня Просмотр различных шоу и фильмов помогает людям на время забыть о проблемах Телевизор можно смотреть вместе со своей семьёй и это сближает

Автор: Гость