Переведите на английский пожалуйста: Сложно представить каким был бы мир без него Оно помогает развлечься или отдохнуть после сложного дня Просмотр различных шоу и фильмов помогает людям на время забыть о проблемах Телеви...
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Переведите на английский пожалуйста: Сложно представить каким был бы мир без него Оно помогает развлечься или отдохнуть после сложного дня Просмотр различных шоу и фильмов помогает людям на время забыть о проблемах Телевизор можно смотреть вместе со своей семьёй и это сближает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It's hard to imagine what would the world be without it It helps to have a good time or to relax after a hard day View various shows and movies helps people to forget about the problems TV you can watch with your family and it brings
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