Вопрос 2 Сочинения плиз сделайте отдам все баллы

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Во время Великой Отечественной Войны,было множество животных,которые спасали жизни людей.Это были кошки,лошади,собаки и другие. Я хочу рассказать вам об одной собаке.Кличка ее не известна,но она спасала сотни жизней,подвергая собственную смертельной опасности.Эта собака была обыкновенная дворняжка.Когда фашисты вторглись на территорию СССР,эта собачка была совсем молоденькая.Она уносила гранаты и бомбы из жилых домов.Зверек проводил партизанов и других воинов к фашистским базам.Она уносила больных с поля боя и помогала медсестрам.Собака выжила и нашла хозяев. Не все люди способны на такие подвиги.Многие люди хуже по характеру,чем эта героиня.Даже нам,людям,есть чему учиться у животных.