СРОЧНО!!!!!!!!!! определите, сколько времени будет в Чите и Салехарде, когда в Нориль??ке 12 часов дня?

География

СРОЧНО!!!!!!!!!! определите, сколько времени будет в Чите и Салехарде, когда в Нориль??ке 12 часов дня?

Автор: Гость