Бассейн длинной 25 м шириной 12 м увеличили в длину на 5 м и уменьшили в ширину на 3 м как и на сколько изменилась площадь бассейна

Математика

Бассейн длинной 25 м шириной 12 м увеличили в длину на 5 м и уменьшили в ширину на 3 м как и на сколько изменилась площадь бассейна

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