Бассейн длинной 25 м шириной 12 м увеличили в длину на 5 м и уменьшили в ширину на 3 м как и на сколько изменилась площадь бассейна
Математика
Бассейн длинной 25 м шириной 12 м увеличили в длину на 5 м и уменьшили в ширину на 3 м как и на сколько изменилась площадь бассейна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала нужно вычислить площадь бассейна до изменений, то есть 25*12=300. Далее вычисляем площадь после изменений: 30*9=270. Чтоб узнать насколько изменилась площадь делаем простое действие: 300-270=30
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