Запиши глаголы в три столбика. Настоящее время------Прошедшее время------Будущее вре??я Наблюдатели,алеет,смотрел,запоют,отрывает,заблестят,побегут,выполнила,шагает.
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Запиши глаголы в три столбика. Настоящее время------Прошедшее время------Будущее вре??я Наблюдатели,алеет,смотрел,запоют,отрывает,заблестят,побегут,выполнила,шагает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наст.вр: алеет, открывает, шагает Пр.вр: Смотрел, выполнила Буд.вр: Запоют, заблестят, побегут
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