Выполните сложение: 3+(- 1 целая 2/7) ; 2 целых 2/3 + ( -1 целая 5/6) ; -5 целых 1/3 +4,5
Математика
Выполните сложение: 3+(- 1 целая 2/7) ; 2 целых 2/3 + ( -1 целая 5/6) ; -5 целых 1/3 +4,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18/7; 2) - 5/6; 3) - 5/6.
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