Вот видишь голубь, Не просто птица. Бумагу ты собери- И .... Помогите, что даль??е можно написать,?

Литература
Вот видишь голубь, Не просто птица. Бумагу ты собери- И .... Помогите, что даль??е можно написать,?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот видишь голубь, не просто птица. Бумагу ты собери- И выкинь её в мори.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
разность чисел 870 и 200 увеличеть на 20
Ответить
Математика
Выполните сложение: 3+(- 1 целая 2/7) ; 2 целых 2/3 + ( -1 целая 5/6) ; -5 целых 1/3 +4,5
Ответить
Математика
Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов, расстоян??е между которыми 420 км. Скорость движения первого автобуса — 65 ...
Ответить
Английский язык
Заповнити пропуски. помогите
Ответить
Химия
Сколько молей составляют: 46 г натрия, 270 г алюминия, 280 г железа, 6,4 г меди, 1,2 г углерода, 7 г азота, 1.07 г серебра?
Ответить