Вот видишь голубь, Не просто птица. Бумагу ты собери- И .... Помогите, что даль??е можно написать,?

Литература

Вот видишь голубь, Не просто птица. Бумагу ты собери- И .... Помогите, что даль??е можно написать,?

Автор: Гость