Вот видишь голубь, Не просто птица. Бумагу ты собери- И .... Помогите, что даль??е можно написать,?
Литература
Вот видишь голубь, Не просто птица. Бумагу ты собери- И .... Помогите, что даль??е можно написать,?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот видишь голубь, не просто птица. Бумагу ты собери- И выкинь её в мори.
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