3,4 предложения на тниу моя любимая игра с приставками и предлогами
Русский язык
3,4 предложения на тниу моя любимая игра с приставками и предлогами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В свое свободное время я очень люблю играть в Монополию. Эта игра развивает ребенка. Цель этой игры-заработать побольше денег и не обанкротиться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое существительное нужно присоединить к словам Мель,Сом чтобы превратить их в глаголы третьего лица ,множественного числа,будущего времени
Математика
Алгебра