3,4 предложения на тниу моя любимая игра с приставками и предлогами

Русский язык
3,4 предложения на тниу моя любимая игра с приставками и предлогами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В свое свободное время я очень люблю играть в Монополию. Эта игра развивает ребенка. Цель этой игры-заработать побольше денег и не обанкротиться.
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