(3 5/9*1 1/8+2,48):(6,1-3,7) решить по действиям

Математика
(3 5/9*1 1/8+2,48):(6,1-3,7) решить по действиям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 3 5/9 * 1 1/8 + 2,48 ) / ( 6,1 - 3,7 ) = ( 3 5/9 * 1 1/8 + 2 12/25 ) / ( 6 1/10 - 3 7/10 ) =  1)3 5/9 * 1 1/8 = 32/9  * 9 /8 = (сокращаются) = 4/1 = 4 2)4 + 2 12/25 = 6 12/25 3)6 1/10 - 3 7/10 = 2 2/5 4) 6 12/25 / 2 2/5 = 162/25 / 12/5 = 162/25 * 5/12 = 27/10 = 2 7/10  
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