3-5 слов с О Е Ё после щипящих 1. в корнях слов 2. в суффиксах сущ., прилаг. 3. в окончаниях сущ.,прилаг., глаг.

Русский язык

3-5 слов с О Е Ё после щипящих 1. в корнях слов 2. в суффиксах сущ., прилаг. 3. в окончаниях сущ.,прилаг., глаг.

Автор: Гость