3-5 слов с О Е Ё после щипящих 1. в корнях слов 2. в суффиксах сущ., прилаг. 3. в окончаниях сущ.,прилаг., глаг.
Русский язык
3-5 слов с О Е Ё после щипящих 1. в корнях слов 2. в суффиксах сущ., прилаг. 3. в окончаниях сущ.,прилаг., глаг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.ШЁПОТ, ПЧЁЛЫ, ЖЁЛТЫЙ 2.СОБАЧ-ОНК-А, КАМЫШ-ОВ-ЫЙ, ГОРЯЧ-О. 3.ВРАЧ-ОМ, БОЛЬШ-ОЙ.
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